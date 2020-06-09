Выборы в США: рейтинг Трампа отстает от Байдена на 14%

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Такой низкий рейтинг у президента США был на этапе импичмента в январе 2019 года

На фоне ежедневных протестов возле Белого дома, вспыхнувших из-за роста насилия со стороны американской полиции, рейтинг президента Соединенных Штатов Дональда Трампа снова снизился. Сейчас уровень доверия к президенту составляет 38%.

Об этом по результатам своих опросов сообщает CNN.

Согласно опросам, рейтинг одобрения Трампа снизился на 7 пунктов по сравнению с результатами опросов в прошлом месяце. Теперь президент еще больше отстает от предполагаемого кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. У последнего поддержка сейчас находится на самом высоком уровне.

В целом 38% опрошеных американцев одобряют то, как Трамп справляется с президентством, а 57% не одобряют. Это его худший рейтинг одобрения с января 2019 года, когда продолжался процесс импичмента президента.

Трамп отстает на 14% от Байдена. Действующего президента поддерживают 41% респондентов, в то же время поддержка Байдена составляет 55% и является самой высокой.

Причиной такого результата опроса CNN называет реакцию Трампа на протесты в США против рассизма и полицейского насилия. Опрос показывает, что общественность в целом не одобряет отношение Трампа к расовым вопросам (63% не одобряют), а 65% говорят, что реакция президента на недавние протесты была скорее вредной, чем полезной.

Поскольку 42% респондентов назвали расовые отношения крайне важными для их голосования за президента этой осенью, этот вопрос сейчас стоит на одном уровне с экономикой и здравоохранением.

Избиратели дают Байдену больший кредит доверия - 63% считают, что Байден справится с расовыми вопросами лучше, и только 31% предпочитают видеть Трампа за решением этой задачи. Среди темнокожих избирателей предпочтение также отдается Байдену: 91% против 4% за Трампа.

Байден обходит Трампа также в вопросах борьбы с коронавирусом (Б - 55%, Т - 41%). Трамп только превосходит Байдена в вопросе управления экономикой: 51% доверяют президенту, 46% - Байдену.

Напомним, опросы за 2 июня показывали, что Трамп тогда уступал своему будущему конкуренту, демократу Джо Байдену, 10% поддержки.

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Автор: Виталия Мазур