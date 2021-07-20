Выборы в России: для жителей ОРДЛО организуют онлайн-голосование

Российская Федерация организует онлайн-голосование на выборах в Госдуму для жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами. Но для этого есть ряд условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что окончательное решение будет принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии России.
"На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183", - говорится в проекте документе.
Кроме того, избиратель должен быть пользователем российского портала государственных услуг с подтвержденной учетной записью.
Отметим, речь идет об указе президента России Владимира Путина, согласно которому российское гражданство дается жителям оккупированного Донбасса в упрощенном порядке.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия раздала на оккупированном Донбассе более 600 000 паспортов и хочет привлечь новых "россиян" к выборам в Госдуму.
Также сообщалось, что в правящей партии "Единая Россия" хотят "приравнять" прописку в ОРДЛО к российской.