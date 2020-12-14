Выборы ректора ОНУ: соратница Труханова презентовала свою программу 

Фото: Светлана Осауленко (timer-odessa.net)

Кандидат в ректоры ОНУ им. Мечникова, депутат Одесского горсовета от "Доверяй делам" Светлана Осауленко презентовала свою избирательную программу.

Об этом сообщают местные СМИ.

В ходе презентации Осауленко рассказала, что в качестве ректора ОНУ обещает провести реформу управления вузом, в частности, разделить функции ректора, который, по её словам, должен быть чисто административной фигурой, и учёного совета.

Второй своей задачей на этом посту Осауленко видит повышение зарплат преподавателей. "Никто не может полностью отдаваться за 2000 и за 0,25 ставки", - считает Осауленко.

Для улучшения материального положения преподавателей, она предлагает выплачивать надбавки за выслугу лет. Вместе с тем она предлагает ввести мораторий на увольнение преподавателей и сокращение штатных единиц.

Наряду с этим, Светлана Осауленко предлагает создать специальный фонд, из которого будут оплачиваться поездки на научные конференции и в другие подобные командировки, а также расходы на защиту кандидатских и докторских работ.

По словам Осауленко, она также рассчитывает привлечь дополнительные средства на улучшение материально-технической базы вуза.

"Сложно думать о прекрасном и учиться, когда студенты сидят в куртках и шапках. Я сегодня предлагаю коллективу и студентам привлечь деньги и ресурсы, чтобы иметь лучшее", - подчеркнула Осауленко.

Также она ставит перед собой цель повышения престижа малопопулярных специальностей, таких как физика, математика, биология, география.

Как известно, выборы ректора ОНУ им. Мечникова состоятся 22 декабря. Помимо Осауленко, которая является единственной женщиной среди кандидатов на пост ректора, на выборах будут участвовать также проректор ОНУ по научно-педагогической работе Вадим Хмарский, декан экономико-правового факультета Вячеслав Труба, заведующий кафедрой мирового хозяйства и международных экономических отношений Сергей Якубовский, директор астрономической обсерватории ОНУ Сергей Андриевский, доктор географических и юридических наук, экс-мэр Раздельной Борис Киндюк и бывший заместитель командующего Воздушными силами ВС Украины, профессор Военной академии Одессы Николай Петрушенко.