Вибори ректора ОНУ: соратниця Труханова презентувала свою програму

Фото: Світлана Осауленко (timer-odessa.net)

Кандидат в ректори ОНУ ім. Мечникова, депутат Одеської міськради від "Довіряй справам" Світлана Осауленко презентувала свою виборчу програму.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ,

В ході презентації Осауленко розповіла, що в якості ректора ОНУ обіцяє провести реформу управління вишу, зокрема, розділити функції ректора, який, за її словами, має бути чисто адміністративною фігурою, і вченої ради.

Другим своїм завданням на цій посаді Осауленко бачить підвищення зарплат викладачів. "Ніхто не може повністю віддаватися за 2000 і за 0,25 ставки", - вважає Осауленко.

Для поліпшення матеріального становища викладачів, вона пропонує виплачувати надбавки за вислугу років. Разом з тим вона пропонує ввести мораторій на звільнення викладачів і скорочення штатних одиниць.

Поряд з цим, Світлана Осауленко пропонує створити спеціальний фонд, з якого будуть оплачуватися поїздки на наукові конференції та інші подібні відрядження, а також витрати на захист кандидатських і докторських робіт.

За словами Осауленко, вона також розраховує залучити додаткові кошти на поліпшення матеріально-технічної бази вишу.

"Складно думати про прекрасне і вчитися, коли студенти сидять в куртках і шапках. Я сьогодні пропоную колективу і студентам залучити гроші і ресурси, щоб мати найкраще", - підкреслила Осауленка.

Також вона ставить перед собою мету підвищення престижу непопулярних спеціальностей, таких як фізика, математика, біологія, географія.

Як відомо, вибори ректора ОНУ ім. Мечникова відбудуться 22 грудня. Крім Осауленко, яка є єдиною жінкою серед кандидатів на пост ректора, на виборах будуть брати участь також проректор ОНУ з науково-педагогічної роботи Вадим Хмарський, декан економіко-правового факультету В'ячеслав Труба, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Сергій Якубовський, директор астрономічної обсерваторії ОНУ Сергій Андрієвський, доктор географічних і юридичних наук, екс-мер Роздільної Борис Киндюк і колишній заступник командувача Повітряними силами ЗС України, професор Військової академії Одеси Микола Петрушенко.