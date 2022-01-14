UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Выборы в прифронтовых районах Донбасса не состоятся в марте: ЦИК назвал причину

Автор: Сергей Пышкин

В Центральной избирательной комиссии заявили о невозможности проведения местных выборов в прифронтовых районах Донбасса в марте этого года. Невозможно гарантировать безопасность избирателей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - пишет пресс-служба.

Из-за продолжения агрессии со стороны Российской Федерации - Центральная избирательная комиссия не может гарантировать безопасность для граждан во время организации и проведения местных выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Центральная избирательная комиссияДонбасс