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Выборы президента США: сегодня пройдет голосование выборщиков

США, Понедельник 14 декабря 2020 08:32
Выборы президента США: сегодня пройдет голосование выборщиков
Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 14 декабря, в США пройдет голосование выборщиков за нового президента и вице-президента страны. Голосование коллегии выборщиков пройдет в 50 штатах и округе Колумбия.

Подробнее о том, как проходит голосование выборщиков США, в материале РБК-Украина.

Всего коллегия выборщиков состоит из 538 человек, которые избираются самими штатами. В большинстве своем выборщики являются представителями Республиканской и Демократической партии - их рядовыми активистами или профессиональными политиками.

Количество выборщиков примерно пропорционально численности населения штата. Таким образом, больше всего выборщиков в штате Калифорния - 55. Меньше всего - по 3 выборщика, сразу в 7 штатах - Аляске, Вайоминге, Вермонте, Делавере, Монтане, Северной Дакоте, Южной Дакоте, а также округе Колумбия.

В 29 из 50 штатов и округе Колумбия выборщики обязаны голосовать лишь за того кандидата, который набрал больше всего голосов избирателей. Таким образом, ожидается, что Джо Байден наберет 306 голосов, тогда как Дональд Трамп 232.

Подсчет голосов выборщиков пройдет на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США 6 января 2021 года.

Накануне голосования выборщиков Трамп в очередной раз назвал выборы нынешние выборы в США самыми коррумпированными в истории.

"Ключевые штаты, где обнаружили массовые фальсификации - а это во всех, не могут законно утвердить эти голоса как полноценные и правильные, не совершив преступления, за которое предусматривается серьезное наказание. Всем известно, что там были голоса от умерших избирателей, несовершеннолетних, нелегальных мигрантов, с поддельными подписями", - написал Трамп в Twitter.

При этом Twitter пометил данный пост как такой, который может содержать противоречия и не соответствовать действительности.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Верховный суд США отклонил иск штата Техас об отмене результатов выборов президента.

Также сообщалось, что Трамп пообещал оставить свой пост, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена.

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