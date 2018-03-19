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Выборы президента РФ в оккупированном Крыму бойкотировали более 90% крымских татар

НовостиОбщество    19.03.2018 - 20:07
Фото: выборы в РФ (twitter.com)
Фото: выборы в РФ (twitter.com)

В Крыму на избирательных участках явка была около 30%

Более 90% крымских татар в оккупированном Крыму проигнорировали российские выборы президента. Об этом сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Крым.Реалии".

По словам Чубарова, крымские татары продемонстрировали "тотальное неучастие" в избирательном процеесе.

"Анализ показывает, что до 17-ти часов местного времени, на избирательных участках явка была около 30%. Люди просто не шли на выборы. Их вытягивали, всех", - отметил Чубаров, опровергая заявления российских властей Крыма о том, что явка на полуострове превысила 70%.

Также он добавил, что в Крыму люди, которые демонстрируют отсутствие лояльности к действиям российской власти полуострова, "должны быть готовы к репрессиям каждый день".

Как сообщил активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев, в Крыму 18 марта 2018 года проголосовало не более 10% крымских татар.

 

Saygılı yurttaşlar! Дорогі співвітчизники! Захоплений сміливістю кожного з вас - сотень тисяч кримських татар,...

Опубліковано Рефатом Чубаровим 19 березень 2018 р.

Напомним, ранее Чубаров сообщал, что во время выборов президента России на избирательных участках в оккупированном Крыму наблюдалась низкая явка.  В связи с этим оккупационные власти оказывали давление на крымскотатарский народ. 

Добавим, как заявил президент Украины Петр Порошенко, Международные партнеры Украины не признают "выборы" президента России в оккупированном Крыму.

Отметим, что по результатам подсчета 99,75% бюллетеней на выборах в России нынешний президент - Владимир Путин набрал больше 76,67 % голосов. 

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Теги: Крым, Выборы в России
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