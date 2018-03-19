Вибори президента РФ в окупованому Криму бойкотували понад 90% кримських татар

Понад 90% кримських татар в окупованому Криму проігнорували російські вибори президента. Про це сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Крим.Реалії".

За словами Чубарова, кримські татари продемонстрували "тотальне неучасть" у виборчому процеесе.

"Аналіз показує, що до 17-ти годин місцевого часу на виборчих дільницях явка виборців була близько 30%. Люди просто не йшли на вибори. Їх витягували, всіх", - зазначив Чубаров, спростовуючи заяви російських властей Криму про те, що явка на півострові перевищила 70%.

Також він додав, що в Криму люди, які демонструють відсутність лояльності до дій російської влади півострова, "повинні бути готові до репресій кожен день".

Як повідомив активіст кримськотатарського національного руху Заїр Смедляєв, в Криму 18 березня 2018 року проголосувало не більше 10% кримських татар.

Saygılı yurttaşlar! Дорогі співвітчизники! Захоплений сміливістю кожного з вас - сотень тисяч кримських татар,... Опубліковано Рефатом Чубаровим 19 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше Він повідомляв, що під час виборів президента Росії на виборчих дільницях в окупованому Криму спостерігалася низька явка. У зв'язку з цим окупаційні власті чинили тиск на кримськотатарський народ.

Додамо, як заявив президент України Петро Порошенко, Міжнародні партнери України не визнають "вибори" президента Росії в окупованому Криму.

Зазначимо, що за результатами підрахунку 99,75% бюлетенів на виборах в Росії нинішній президент - Володимир Путін набрав більше 76,67 % голосів.