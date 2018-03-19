Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вибори президента РФ в окупованому Криму бойкотували понад 90% кримських татар

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 20:07
Фото: вибори в РФ (twitter.com)
Фото: вибори в РФ (twitter.com)

У Криму на виборчих дільницях явка виборців була близько 30%

Понад 90% кримських татар в окупованому Криму проігнорували російські вибори президента. Про це сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Крим.Реалії".

За словами Чубарова, кримські татари продемонстрували "тотальне неучасть" у виборчому процеесе.

"Аналіз показує, що до 17-ти годин місцевого часу на виборчих дільницях явка виборців була близько 30%. Люди просто не йшли на вибори. Їх витягували, всіх", - зазначив Чубаров, спростовуючи заяви російських властей Криму про те, що явка на півострові перевищила 70%.

Також він додав, що в Криму люди, які демонструють відсутність лояльності до дій російської влади півострова, "повинні бути готові до репресій кожен день".

Як повідомив активіст кримськотатарського національного руху Заїр Смедляєв, в Криму 18 березня 2018 року проголосувало не більше 10% кримських татар.

 

Saygılı yurttaşlar! Дорогі співвітчизники! Захоплений сміливістю кожного з вас - сотень тисяч кримських татар,...

Опубліковано Рефатом Чубаровим 19 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше Він повідомляв, що під час виборів президента Росії на виборчих дільницях в окупованому Криму спостерігалася низька явка. У зв'язку з цим окупаційні власті чинили тиск на кримськотатарський народ.

Додамо, як заявив президент України Петро Порошенко, Міжнародні партнери України не визнають "вибори" президента Росії в окупованому Криму.

Зазначимо, що за результатами підрахунку 99,75% бюлетенів на виборах в Росії нинішній президент - Володимир Путін набрав більше 76,67 % голосів. 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Євросоюз не визнав результати президентських виборів в окупованому Криму Рада може завтра ухвалити проект про невизнання легітимності виборів в РФ
Теги: Крим, Вибори в Росії
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top