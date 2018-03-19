Вибори президента РФ в окупованому Криму бойкотували понад 90% кримських татар

У Криму на виборчих дільницях явка виборців була близько 30%
Понад 90% кримських татар в окупованому Криму проігнорували російські вибори президента. Про це сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Крим.Реалії".
За словами Чубарова, кримські татари продемонстрували "тотальне неучасть" у виборчому процеесе.
"Аналіз показує, що до 17-ти годин місцевого часу на виборчих дільницях явка виборців була близько 30%. Люди просто не йшли на вибори. Їх витягували, всіх", - зазначив Чубаров, спростовуючи заяви російських властей Криму про те, що явка на півострові перевищила 70%.
Також він додав, що в Криму люди, які демонструють відсутність лояльності до дій російської влади півострова, "повинні бути готові до репресій кожен день".
Як повідомив активіст кримськотатарського національного руху Заїр Смедляєв, в Криму 18 березня 2018 року проголосувало не більше 10% кримських татар.
Saygılı yurttaşlar! Дорогі співвітчизники! Захоплений сміливістю кожного з вас - сотень тисяч кримських татар,...Опубліковано Рефатом Чубаровим 19 березень 2018 р.
Нагадаємо, раніше Він повідомляв, що під час виборів президента Росії на виборчих дільницях в окупованому Криму спостерігалася низька явка. У зв'язку з цим окупаційні власті чинили тиск на кримськотатарський народ.
Додамо, як заявив президент України Петро Порошенко, Міжнародні партнери України не визнають "вибори" президента Росії в окупованому Криму.
Зазначимо, що за результатами підрахунку 99,75% бюлетенів на виборах в Росії нинішній президент - Володимир Путін набрав більше 76,67 % голосів.