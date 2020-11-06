Выборы по-Американски | Локдаун по-Украински. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

Эксклюзив. Первое выступление в прямом эфире нацгвардейца Виталия Маркива после освобождения из итальянской тюрьмы.

Эксклюзив. Савик Шустер объяснит, как проходят выборы в США, и покажет, кто стал бы президентом Украины в 2010 году, если бы у нас голосовали по американской избирательной системе.

Трамп vs Байден: как повлияют на Украину самые важные выборы в мире?

Пришло ли время вводить локдаун в Украине?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

Виталий Маркив, военнослужащий Национальной гвардии Украины, освобожден из итальянской тюрьмы;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;

Сергей Рахманин, глава фракции партии “Голос”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная Платформа - За Жизнь”;

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии “Европейская солидарность”;

Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020);

Ольга Токарюк, соавтор документального фильма "Между двух огней".

Они говорят, а решает народ.