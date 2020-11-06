Вибори по-Американськи | Локдаун по-Українськи. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

Ексклюзив. Перший виступ у прямому ефірі нацгвардійця Віталія Марківа після звільнення з італійської в'язниці.
Ексклюзив. Савік Шустер пояснить, як відбуваються вибори у США, та покаже, хто став би президентом України в 2010 році, якби у нас голосували за американською виборчою системою.
Трамп vs Байден: який матимуть вплив на Україну найважливіші вибори у світі?
Чи настав час вводити локдаун в Україні?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;
Віталій Марків, військовослужбовець Національної гвардії України, звільнений з італійської в'язниці;
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;
Сергій Рахманін, голова фракції партії “Голос”;
Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна Платформа - За Життя”;
Артур Герасимов, співголова фракції партії “Європейська Солідарність”;
Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020);
Ольга Токарюк, співавтор документального фільму "Між двох вогнів".
Вони говорять, а вирішує народ.