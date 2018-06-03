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Вибори в Одеській області: 4 дільниці відкрилися після перевірки повідомлень про замінування

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 13:54
Фото: вибори в Одеській області (dumskaya.net)
Фото: вибори в Одеській області (dumskaya.net)

За даними поліції, поки порушень на виборах не зафіксовано

В ході виборів до територіальних громад в Одеській області чотири виборчі дільниці розпочали роботу після перевірки повідомлень про замінування. Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області в Facebook.

"Станом на 13:30 виборчі дільниці в Ширяєвському та Великомихайлівському районах перевірені. В результаті обстеження вибухотехніками і кінологами вибухонебезпечних предметів та речовин не виявлено. Зараз робота всіх чотирьох дільниць відновлено. Поліцейські забезпечують охорону громадського порядку. Порушень немає", - йдеться в повідомленні.

 

Станом на 13:30 виборчі дільниці у Ширяївському та Великомихайлівському районах перевірені. В результаті обстеження...

Опубліковано Поліція Одеської області 3 червня 2018 р.

 

За даними місцевих ЗМІ, надходили повідомлення про нібито замінування дільниць у Цебриковому, Никомаврівці, Саханці та Вишневому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на виборчій дільниці у Цебриковому помічник депутата влаштував стрілянину. Також повідомляється, що після вчорашніх подій, коли в зіткненнях постраждали 13 поліцейських, в селище ввели підрозділи Національної гвардії.

 

В Одеській області в зіткненнях на виборчій дільниці постраждали 13 поліцейських
Теги публікації: Одеса, минирование, выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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