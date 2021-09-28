Выборы мэра Кривого Рога: Раде предложили дату

Депутат от "Слуги народа" подал в Верховную раду проект постановления с предложением назначить внеочередные выборы мэра Кривого Рога на 27 марта 2022 года. Бывший городской глава Константин Павлов ушел из жизни 15 августа 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партии "Слуга народа".

"Сегодня вместе с заместителем председателя комитета, председателем подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алиной Загоруйко, во исполнение решения комитета, инициировали проект постановления о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области, который зарегистрировано за №6116", - отметил инициатор законопроекта Андрей Клочко.

Согласно постановлению, ЦИК и Кабинету министров дано поручение по организации и финансированию внеочередных выборов.

В частности, Клочко зарегистрировал постановления о назначении внеочередных выборов Зайцевского сельского головы Синельниковского района Днепропетровской области и Часовоярского городского головы Бахмутского района Донецкой области.