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Вибори мера Кривого Рога: Раді запропонували дату

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 21:33
Вибори мера Кривого Рога: Раді запропонували дату Фото: вибори мера Кривого Рога: Раді запропонували дату (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Депутат від "Слуги народу" подав до Верховної ради проєкт постанови з пропозицією назначити позачергові вибори мера Кривого Рогу на 27 березня 2022 року. Колишній міський голова Костянтин Павлов пішов з життя 15 серпня 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партії "Слуга народу".

"Сьогодні, разом із заступником голови комітету, головою підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліною Загоруйко, на виконання рішення комітету, ініціювали проєкт постанови про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області, який зареєстровано за №6116", - відзначив ініціатор документа Андрій Клочко.

Згідно з постановою, ЦВК та Кабінету міністрів надано доручення щодо організації та фінансування позачергових виборів.

Зокрема, Клочко зареєстрував постанови щодо призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області та Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим у власному будинку.

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