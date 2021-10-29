Выборы мэра Харькова: участкам выдадут по 500 масок и пять костюмов

Уже в это воскресенье, 31 октября, в Харькове состоятся внеочередные выборы мэра. Поскольку голосование будет проходить в условиях карантина, то избирательным участкам выдали средства индивидуальной защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильное".
Как рассказала глава Шевченковской ТИК Людмила Мосежна, каждая избирательная комиссия получит по 500 медицинских масок и по пять защитных костюмов на участок.
Средства защиты предназначены для тех, кто будет проводить голосование на дому. Выдать средства защиты всем членам участков планировали к обеду 29 октября.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, как на выборах мэра Харькова будут голосовать COVID-пациенты.
Кроме того, стало известно, отменят ли выборы, если Харьков попадет в "красную" зону.
Также на РБК-Украина вы можете ознакомиться с рейтингом кандидатов в мэры Харькова.