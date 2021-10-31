Выборы мэра Харькова: полиция открыла первое дело

Правоохранители открыли первое уголовное производство по факту выявленного нарушения на избирательном участке во время проведения выборов мэра Харькова. Члены комиссии поставили подписи на пустом протоколе о подсчете голосов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
олиция составила протокол об административном правонарушении в отношении 53-летнего харьковчанина. Он, получив бюллетень, порвал его и бросил в урну для голосования.
По состоянию на 18:00 полиция области зарегистрировала 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства.