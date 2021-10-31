Вибори мера Харкова: поліція відкрила першу справу

Правоохоронці відкрили перше кримінальне провадження за фактом виявленого порушення на виборчій дільниці під час проведення виборів мера Харкова. Члени комісії поставили підписи на порожньому протоколі про підрахунок голосів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
оліція склала протокол про адміністративне правопорушення відносно 53-річного харків'янина. Він, отримавши бюлетень, порвав його і кинув в урну для голосування.
Станом на 18: 00 поліція області зареєструвала 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства.