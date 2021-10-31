RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вибори мера Харкова: поліція відкрила першу справу

Автор: Валерія Поліщук

Правоохоронці відкрили перше кримінальне провадження за фактом виявленого порушення на виборчій дільниці під час проведення виборів мера Харкова. Члени комісії поставили підписи на порожньому протоколі про підрахунок голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

оліція склала протокол про адміністративне правопорушення відносно 53-річного харків'янина. Він, отримавши бюлетень, порвав його і кинув в урну для голосування.

Станом на 18: 00 поліція області зареєструвала 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори в Харкові