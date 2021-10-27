ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Выборы мэра Харькова: как будут голосовать в COVID-больницах

Новина українською →
Харьков, Среда 27 октября 2021 15:02
Выборы мэра Харькова: как будут голосовать в COVID-больницах Фото: выборы в Харькове пройдут 31 октября (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На внеочередных выборах мэра Харькова смогут проголосовать пациенты больниц. Для них организуют закрытые избирательные участки, а к пациентам с COVID будут заходить сами члены комиссии в масках и защитных костюмах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт 057.ua.

По словам заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, 29 октября подадут окончательные списки тех, кто в день выборов будет находиться в больницах. Пациенты смогут проголосовать в медицинском учреждении, а главврачи должны проконтролировать, чтобы у членов участковой комиссии были результаты тестов на COVID.

При этом пациенты с коронавирусом будут голосовать на общих основаниях. Избирательная комиссия будет ходить по палатам в масках и защитных костюмах.

Она добавила, что больные COVID, которые лечатся дома, могут подать заявление о голосовании на дому.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, отменят ли выборы в Харькове, если город войдет в "красную" зону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Выборы
Кандидаты в мэры Харькова
Кандидаты в мэры Харькова
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Будет ли второй тур
Будет ли второй тур