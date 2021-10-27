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Вибори мера Харкова: як голосуватимуть у COVID-лікарнях

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Харків, Середа 27 жовтня 2021 15:02
Вибори мера Харкова: як голосуватимуть у COVID-лікарнях Фото: вибори в Харкові пройдуть 31 жовтня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

На позачергових виборах мера Харкова зможуть проголосувати пацієнти лікарень. Для них організовують закриті виборчі дільниці, а до пацієнтів з COVID заходитимуть самі члени комісії в масках і захисних костюмах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт 057.ua.

За словами заступника міського голови Харкова Світлани Горбунової-Рубан, 29 жовтня подадуть остаточні списки тих, хто в день виборів буде перебувати в лікарнях. Пацієнти зможуть проголосувати в медичному закладі, а головлікарі повинні проконтролювати, щоб у членів дільничної комісії були результати тестів на COVID.

При цьому пацієнти з коронавірусом голосуватимуть на загальних підставах. Виборча комісія ходитиме по палатах в масках і захисних костюмах.

Вона додала, що хворі, які лікуються вдома, можуть подати заяву про голосування на дому.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, чи скасують вибори в Харкові, якщо місто увійде в "червону" зону.

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