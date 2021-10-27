Вибори мера Харкова: як голосуватимуть у COVID-лікарнях

На позачергових виборах мера Харкова зможуть проголосувати пацієнти лікарень. Для них організовують закриті виборчі дільниці, а до пацієнтів з COVID заходитимуть самі члени комісії в масках і захисних костюмах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт 057.ua .

За словами заступника міського голови Харкова Світлани Горбунової-Рубан, 29 жовтня подадуть остаточні списки тих, хто в день виборів буде перебувати в лікарнях. Пацієнти зможуть проголосувати в медичному закладі, а головлікарі повинні проконтролювати, щоб у членів дільничної комісії були результати тестів на COVID.

При цьому пацієнти з коронавірусом голосуватимуть на загальних підставах. Виборча комісія ходитиме по палатах в масках і захисних костюмах.

Вона додала, що хворі, які лікуються вдома, можуть подати заяву про голосування на дому.