Вибори мера Харкова: на 9 дільницях виявили фальсифікацію протоколів
У Новобаварському районі Харкова виявили фальсифікацію протоколів. Порушення зафіксували на 9 дільницях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на громадську мережу "ОПОРА".
"Про це (про фальсифікацію - ред.) стало відомо після аналізу протоколів дільничних виборчих комісій, які були в розпорядженні ОПОРИ та протоколу Новобаварської районної у місті ТВК", - пише громадська мережа.
Зазначається, що представники ОПОРИ були спостерігачами на 19 дільницях Новобаварського району. Після порівняння отриманих протоколів з протоколами ТВК - виявилося, що на 9 дільницях були сфальшовані документи про результати виборів.
Фальсифікація відбулась на користь кандидата на посаду мера Ігоря Терехова. Водночас кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічева та Олександра Скорика зменшилась на 160 й 237, коли у Терехова їх кількість збільшилась на 397.
Порушення були виявлені на дільницях:
- №631180;
- №631193;
- №631197;
- №631201;
- №631205;
- №631211;
- №631177;
- №631189;
- №631200.