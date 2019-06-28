Выборы в Харьковской области должны пройти прозрачно, - Светличная

Все силовые органы и другие структуры, которые вовлечены в обеспечение избирательного процесса, несут ответственность за проведение выборов. Об этом заявила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная во время расширенного совещания по обеспечению прозрачности и законности во время подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов, сообщает официальный сайт ХОГА.

Светличная акцентировала внимание на ответственности всех силовых органов и других структур, вовлеченных в обеспечение избирательного процесса.

"Выборы в Харьковской области должны пройти честно, прозрачно и в полном соответствии с законодательством Украины. Никаких махинаций, подкупов или "черных" схем в области не должно быть. Рассчитываю на вашу компетентность, решительность и оперативность в реагировании", – подчеркнула руководитель облгосадминистрации.

Светличная отметила, что на данный момент количество избирателей в Харьковской области составляет 2 млн 41 тыс. 420 человек.

"Наша задача: обеспечить безопасность людей, общественный порядок, полное выполнение законодательства, а также оперативное реагирование на те вызовы, которые будут возникать", – сказала глава ХОГА.

Во время совещания о ходе подготовки к внеочередным выборам народных депутатов Украины, которые состоятся 21 июля, доложили руководители силовых структур, пограничной и миграционной служб и так далее.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко сообщил, что координационный центр ГУ НП работает в круглосуточном режиме. Сейчас в области обеспечен круглосуточный мониторинг ситуации, а с личным составом полиции проводят занятия, в том числе с привлечением общественной организации "ОПОРА". С привлечением специалистов ГСЧС создаются группы взрывотехников и кинологов, которые будут обследовать избирательные участки.

С момента получения избирательной документации участки возьмут под круглосуточную охрану. Для обеспечения безопасности избирателей привлекут дополнительные силы. Кроме 7000 работников ГУ НП, в мероприятиях примет участие личный состав Национальной гвардии Украины, ГСЧС, Харьковского пограничного отряда, военных вузов и тому подобное.

"В настоящее время уже поступило 62 сообщения о нарушениях избирательного законодательства - о подкупе избирателя и распространении агитационных материалов без выходных данных. Среди выявленных нарушений 3 – с признаками уголовного преступления, по этим фактам открыты уголовные производства", – отметил Валерий Сокуренко.

Светличная подчеркнула, что во время подготовки и проведения выборов в регионе должна быть качественная коммуникация между всеми вовлеченными в процесс структурами. Штаб по координации действий правоохранительных органов во время подготовки и проведения выборов при ХОГА уже начал свою работу.