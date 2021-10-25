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Выборы в Харькове: отменят ли голосование в случае введения "красной" зоны

Автор: Ирина Гамерская

Выборы мэра в Харькове состоятся уже в это воскресенье, 31 октября. Голосование не будут отменять даже если город окажется в "красной" зоне карантина.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на медиагруппу "Объектив".

По его словам, украинское законодательство позволяет проводить выборы в том числе и в "красной зоне".

"Красная зона" касается исключительно ограничений для не вакцинированных лиц, но на избирательный процесс это не повлияет. Потому что будут задействованы все необходимые механизмы, чтобы все были в масках, соблюдена дистанция", - отметил он.

Отметим, на данный момент Харьков находится в "оранжевой" зоне карантина, в городе усилен контроль за соблюдением всех ограничений.

Напомним, ранее сообщалось, что участие в выборах мэра Харькова будут принимать 10 кандидатов.

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ХарьковВыборыКарантин