Выборы в Харькове: избирком отказал в пересчете голосов и отмене победы Терехова

Согласно постановлению Харьковской городской избирательной комиссии, расхождения в подсчете голосов в пользу Терехова на 10 участках приняли во внимание, но в действиях участковых комиссий нарушений не выявлено.

В удовлетворении остальных требований наблюдателя от гражданской сети ОПОРА Николая Зинченко, среди которых была отмена решения о признании Игоря Терехова мэром Харькова, городская комиссия отказала.

Также сообщается, что ЦИК Украины потребовал от Харьковской городской территориальной избирательной комиссии разъяснить, как некоторые голоса могли перейти в пользу Терехова, поскольку в протоколах участковых комиссий и районной есть расхождения.

В то же время, по мнению члена ЦИК Ирины Ефремовой, выявленные нарушения не повлияют на результат.

"Мы говорим о 50% и одном голосе, на сегодняшний день отрыв - 0,66%, 1900 голосов. Даже если они пересчитают, это никак не повлияет на исход выборов", - заявила она в эфире "Украинского радио Харьков".