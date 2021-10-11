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Выборы в Госдуму РФ: сообщено о подозрении "члену избирательной комиссии" в Крыму

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Крым, Понедельник 11 октября 2021 13:51
Выборы в Госдуму РФ: сообщено о подозрении "члену избирательной комиссии" в Крыму Фото: так называемому "члену избирательной комиссии" в Крыму вручено подозрение (twitter.com/hedge_hoga)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители сообщили о подозрении так называемому "члену избирательной комиссии" в Крыму Высотину Сергею Валерьевичу. Его обвиняют в организации и обеспечении незаконных выборов в Госдуму РФ на оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в прокуратуре.

По информации ведомства, действия подозреваемого квалифицированы по:

  • ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена),
  • ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, по предварительному сговору группой лиц).

Следствие установило, что гражданин Украины с 2010 года находился в составе избирательной комиссии АР Крым.

После чего, в 2014 году, когда РФ пыталась легитимизировать оккупацию полуострова, подозреваемый вошел в состав так называемой "Комиссии АР Крым по проведению общекрымского референдума", обеспечив его подготовку и проведение.

В частности, путем образования избирательных участков, их организационно-методического, материально-технического и документального обеспечения.

Впоследствии, будучи "членом избирательной комиссии с правом решающего голоса", подозреваемый принимал участие в организации и проведении недавних выборов в Государственную Думу РФ на территории оккупированного полуострова

В то же время на него были возложены обязанности контроля за изготовлением и доставлением бюллетеней для проведения незаконных выборов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины.

Добавим, в России заявляли, что около 150 тысяч жителей ОРДЛО приняли участие в выборах в Госдуму.

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