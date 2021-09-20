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Выборы в Госдуму РФ: в Нью-Йорке и Берлине прошли акции протеста

Автор: Артур Родивилов

Возле российского генконсульства в Нью-Йорке в воскресенье прошла акция в поддержку "умного голосования" на выборах в Госдуму РФ. Сторонники оппозиционера Олексея Навального призывали прекратить репрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Несколько десятков участников акции у консульства держали плакаты "Свободу политическим заключенным, Россия без Путина", "Россия будет свободна", "Стоп Путин, репрессии".

"Поскольку Навальный находится в тюрьме и не может участвовать в выборах, он призвал отдать свой голос за любую сильную проходную политическую силу кроме путинской "Единой России", - сказала наблюдательница на выборах, активистка движения "За свободу в России" Александра Назинцева.

Как сообщает DW, возле посольства РФ в Берлине в день голосования сторонники Навального скандирование в мегафон "Россия без Путина!".

"Ожиданий от выборов у нас немного, но мы считаем, что каждый гражданин обязан проголосовать", - заявили две студентки.

О растущем страхе среди сторонников несистемной российской оппозиции и гражданских активистов говорит и Дмитрий Баграш, инициатор протестного лагеря у посольства.

По его словам, от личного участия в протестной акции, намеченной на воскресенье, отказались полтора десятка его знакомых - все они в качестве причины назвали опасения за своих родственников в России. О провокациях и оскорблениях в адрес организаторов импровизированной фотовыставки "жертв режима" у посольства говорит и активистка лагеря Юля, специально приехавшая на выходные в столицу Германии из Бонна, чтобы принять участие в акции.

А еще за два дня до этого, в пятницу, 17 сентября, полиция конфисковала в импровизированном лагере протеста плакат с надписью Putin is a killer (“Путин - убийца”) - цитатой из интервью президента США Джо Байдена в преддверии саммита в Женеве.

Выборы в Госдуму РФ завершились в воскресенье вечером. По результатам обработки ЦИК 40,02% протоколов в российский парламент проходят пять партий: "Единая Россия" - 45,55%, КПРФ - 21,66%, ЛДПР - 8,22%, "Справедливая Россия" - 7,57%, "Новые люди" - 6,14%.

Напомним, что Украина вводит санкции за выборы в Госдуму, которые проводятся в ОРДЛО и в Крыму. Об этом рассказали в СНБО.

Ранее сообщалось, что жителей ОРДЛО свозили в Россию для участия в выборах. Для этого организовали автобусы и выдачу российских паспортов.

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Выборы в России