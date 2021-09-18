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Выборы в Госдуму РФ: Молдова осудила открытие участков в Приднестровье

Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы выразило сожаление из-за того, что Россия намерена открыть избирательные участки 19 сентября в Приднестровье, несмотря на несогласие молдовских властей. В частности, в регионе будет открыто 27 участков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

В МИД подчеркнули, что открытие участков на неконтролируемой молдовскими властями территории не соответствует принципу территориальной целостности Молдовы.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции жалеет, что, несмотря на последовательную позицию, высказанную молдовскими властями, российская сторона действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета, территориальной целостности Молдовы и двусторонней правовой базы", - говорится в сообщении.

МИД Молдовы обратился к России с просьбой воздержаться от открытия 27 участков в Приднестровье, поскольку там невозможно обеспечить необходимые условия безопасности для голосования.

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