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Вибори до Держдуми РФ: Молдова засудила відкриття дільниць у Придністров'ї

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови висловило жаль через те, що Росія має намір відкрити виборчі дільниці 19 вересня в Придністров'ї, попри незгоду молдовської влади. Зокрема, в регіоні буде відкрито 27 дільниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

У МЗС підкреслили, що відкриття ділянок на неконтрольованій молдовською владою території не відповідає принципу територіальної цілісності Молдови.

"Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції шкодує, що, попри послідовну позицію, висловлену молдовською владою, російська сторона діяла таким чином, який не відповідає принципу суверенітету, територіальної цілісності Молдови та двосторонньої правової бази", - йдеться в повідомленні.

МЗС Молдови звернувся до Росії з проханням утриматися від відкриття 27 дільниць у Придністров'ї, оскільки там неможливо забезпечити необхідні умови безпеки для голосування.

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