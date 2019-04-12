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Выборы 21 апреля - это "красная карточка" политике Порошенко, - эксперт

Новости » Выборы 2019    12.04.2019 - 12:05
Выборы 21 апреля - это "красная карточка" политике Порошенко, - эксперт
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Эксперт назвал причины отрыва Зеленского в рейтингах

Недовольство политикой Петра Порошенко является главной причиной большого отрыва Владимира Зеленского в президентских рейтингах. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев, комментируя результаты последнего социологического исследования от группы "Рейтинг".

"Главный фактор, который сейчас обеспечил такой большой разрыв между Порошенко и Зеленским, – недовольство политикой, которую проводил Петр Порошенко. Выборы 21 апреля – "красная карточка" его политике. С Владимиром Зеленским избиратели связали возможность изменений в стране. Он вызывал у людей наибольшее доверие. У него не было негативного бэкграунда участия в украинской политике, он – человек, который сам себя сделал", – сказал Золотарев.

По его словам, за неделю до второго тура выборов действующий президент Петр Порошенко не сможет догнать победителя первого тура Владимира Зеленского.

"Люди определились, и этот выбор – сознательный. Идейных сторонников Петра Алексеевича, если отнять "сетки" и другие средства контролируемого волеизъявления, – 6-7%. Реальный рейтинг – 10%. Человек, который, по мнению 80% избирателей, не должен находиться на своем посту и антирейтинг которого составляет более 50%, обречен на поражение", – отметил эксперт.

Также Золотарев обратил внимание, что, согласно опросу, после первого тура уровень оптимизма среди украинцев значительно возрос. Политолог объясняет это верой общества в победу Зеленского.

Напомним, по данным опроса, проведенного группой "Рейтинг", во втором туре выборов президента Украины за Владимира Зеленского готовы проголосовать 71,4% тех, кто намерен пойти на участки и определился с выбором. Петра Порошенко поддерживает 28,6% граждан. 83% опрошенных считают, что стране нужны радикальные изменения.

Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Выборы 2019: второй тур
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