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Вибори 21 квітня - це "червона картка" політиці Порошенка, - експерт

Новини » Вибори 2019    12.04.2019 - 12:05
Вибори 21 квітня - це "червона картка" політиці Порошенка, - експерт
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Експерт назвав причини відриву Зеленського в рейтингах

Незадоволення політикою Петра Порошенка є головною причиною великого відриву Володимира Зеленського в президентських рейтингах. Про це заявив політолог Андрій Золотарьов, коментуючи результати останнього соціологічного дослідження групи "Рейтинг".

"Головний чинник, який зараз забезпечив такий великий розрив між Порошенком і Зеленським, – невдоволення політикою, яку проводив Петро Порошенко. Вибори 21 квітня – "червона картка" його політиці. З Володимиром Зеленським виборці зв'язали можливість змін у країні. Він викликав у людей найбільшу довіру. У нього не було негативного бекграунду участі в українській політиці, він – людина, яка сама себе зробила", – сказав Золотарьов.

За його словами, за тиждень до другого туру виборів чинний президент Петро Порошенко не зможе наздогнати переможця першого туру Володимира Зеленського.

"Люди визначилися, і цей вибір – свідомий. Ідейних прихильників Петра Олексійовича, якщо відняти "сітки" та інші засоби контрольованого волевиявлення, – 6-7%. Реальний рейтинг – 10%. Людина, яка, на думку 80% виборців, не повинна знаходитися на своєму посту і антирейтинг якої становить понад 50%, приречена на поразку", – зазначив експерт.

Також Золотарьов звернув увагу, що, згідно з опитуванням, після першого туру рівень оптимізму серед українців значно зріс. Політолог пояснює це вірою суспільства в перемогу Зеленського.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного групою "Рейтинг", у другому турі виборів президента України за Володимира Зеленського готові проголосувати 71,4% тих, хто має намір піти на дільниці і визначився з вибором. Петра Порошенко підтримує 28,6% громадян. 83% опитаних вважають, що країні потрібні радикальні зміни.

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