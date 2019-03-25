Выборы 2019: кто проходит во второй тур

Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля. Он состоится в том случае, если в ходе первого тура ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов избирателей. Подробнее о том, кто может пройти во второй тур президентских выборов - в материале РБК-Украина.

Выборы президента состоятся в Украине 31 марта. На пост главы государства свои кандидатуры выдвинули 39 претендентов. Для того, чтобы победить, кандидат должен получить большинство голосов избирателей (50%+1 голос). Если же ни один из них столько не наберет, законом Украины “О выборах президента” предусмотрено повторное голосование, то есть второй тур. Он назначается на третье воскресенье после дня выборов. В ходе президентских выборов 2019 второй тур может быть проведён 21 апреля.

Кто может пройти во второй тур

Согласно опросам, которые регулярно проводятся центрами социологических исследований, лидерами президентской гонки являются Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. В первую пятерку также входят Анатолий Гриценко и Юрий Бойко.

В свежем соцопросе, который проводился КМИС с 14 по 22 марта, были смоделированы возможные результаты второго тура предстоящих выборов. Согласно данным, если действующий президент Петр Порошенко пройдет во второй тур, то он выиграет у Юлии Тимошенко, но проиграет Владимиру Зеленскому, Анатолию Гриценко и Юрию Бойко. Владимир Зеленский во втором туре может победить Порошенко, Тимошенко и Бойко, но проиграет Гриценко. Юлия Тимошенко во втором туре занимает второе место в паре со всеми предложенными в опросе кандидатами.

В предыдущем опросе, который был проведен соцгруппой "Рейтинг" с 9 по 15 марта, Владимир Зеленский во втором туре побеждал у всех предложенных кандидатов – Порошенко, Тимошенко и Гриценко. В то же время, если бы во втором туре встретились Тимошенко и Порошенко, то в этой паре побеждала Тимошенко.

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По данным предыдущего социсследования, которое проводилось с 19 по 28 февраля, возможный результат второго тура голосования выглядел следующим образом:

Петр Порошенко проигрывает и Юлии Тимошенко, и Владимиру Зеленскому;

Юлия Тимошенко побеждает в паре с Петром Порошенко, но проигрывает Владимиру Зеленскому;

Владимир Зеленский выигрывает и у Тимошенко, и у Порошенко.

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Более ранний опрос группы “Рейтинг” (с 16 по 24 января) показывал такой же результат второго тура - Порошенко проигрывает Тимошенко и Зеленскому, Тимошенко выигрывает у Порошенко и проигрывает Зеленскому, а Зеленский выигрывает и у Порошенко, и у Тимошенко. В опрос был также включен Юрий Бойко, который бы проиграл во втором туре и в паре с Порошенко, и с Тимошенко, и с Зеленским.

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В опросах, которые проводились осенью 2018 года, лидером во втором туре была Юлия Тимошенко. По данным КМИС, Центра Разумкова и группы Рейтинг (19 октября - 2 ноября), она выигрывала у всех представленных конкурентов - Порошенко, Зеленский, Гриценко, Бойко.

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Результаты опросов также показывают, что на данный момент лидером электоральных симпатий украинцев является Владимир Зеленский.