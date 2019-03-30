Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины

Выборы 2019 в Украине проходят в последнее воскресенье весны - 31 марта. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за кандидата, который, по их мнению, достоин руководить страной следующие пять лет. Все подробности дня выборов президента Украины, свежие новости из избирательных участков, первые экзит-полы и результаты - в материале РБК-Украина.

В новейшей истории Украины эти президентские выборы будут седьмыми по счету. Как мы помним, первым президентом после обретения Украиной в 1991 году независимости был Леонид Кравчук. Ему на смену в 1994 году пришел Леонид Кучма, который пробыл на президентском посту два срока, и в 2005 году “передал эстафету” Виктору Ющенко. А с 2010 и до момента бегства из Украины пост главы государства занимал Виктор Янукович. На внеочередных выборах в 2014 году президентом был избран Петр Порошенко.

Согласно статье 103 Конституции Украины, срок каденции президента длится пять лет. Один и тот же человек не может занимать этот пост два срока подряд. То есть, если по результатам выборов 2019 года президентом снова будет избран Петр Порошенко, то в 2024 году он баллотироваться уже не сможет.

Кандидаты в президенты

В этом году на пост президента баллотируется рекордное количество кандидатов - 39. На последний день регистрации в Центральную Избирательную комиссию подали документы 44 кандидата. Однако позже пять из них снялись в пользу других: Андрей Садовый и Дмитрий Добродомов поддержали Анатолия Гриценко, Сергей Кривонос - Петра Порошенко, а Евгений Мураев - Александра Вилкула. Отказался от участия в выборах Дмитрий Гнап.

Из-за такого количества кандидатов, бюллетень в ходе президентских выборов тоже будет рекордным - длиной в 80 см.

Как будут проходить выборы

Голосование за президента Украины будет проходить 31 марта с 8:00 утра до 20:00 вечера. Отдать свой голос на выборах имеют право граждане, который на тот момент исполнилось 18 лет. На избирательный участок нужно приходить с документом, подтверждающим личность - паспортом гражданина Украины или паспортом гражданина Украины для выезда за границу.

За несколько дней до дня голосования избирателям присылают приглашения на выборы. Если приглашение не пришло, то проверить себя в списках можно на сайте Государственного реестра избирателей в разделе “Кабинет избирателя”. Но сделать это надо было заблаговременно - до 26 марта.

Чтобы проголосовать, на участке избиратель получает бюллетень, с которым идет в кабинку для голосования. Там он должен находится один. Заходить в кабинку по двое или больше человек, фотографировать бюллетень, или же просто делать селфи в кабинке запрещено. Нельзя также показывать кому-то свой заполненый бюллетень перед опусканием его в урну. Эти нарушения избирательного законодательства попадают под статью 159 Уголовного кодекса Украины - нарушение тайны голосования. Наказание - штрафом, исправительные работы или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Экзит-полы и результаты выборов

Первые результаты выборов президента Украины появятся сразу после окончания процесса голосования в 20:00. Это будут экзит-полы - предварительные результаты. Их данные собирают путем опроса граждан на выходе из избирательных участков. Такие опросы проводят как социологические центры (предоставляющие рейтинги кандидатов перед выборами), так и штабы кандидатов в президенты.

Подсчет голосов Центральной избирательной комиссией тоже начнется после 20:00. Однако этот процесс займет больше времени. По мере обработки избирательных бюллетеней ЦИК будет периодически публиковать результаты.

Окончательные итоги первого тура должны быть объявлены не позднее 10 апреля.