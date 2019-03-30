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Вибори 2019: як проходить голосування за президента України


Проголосувати на виборах 2019 можна з 8:00 до 20:00

Вибори 2019 в Україні проходять в останню неділю весни - 31 березня. В цей день з 8:00 ранку до 20:00 вечора українці зможуть віддати свій голос за кандидата, який, на їхню думку, гідний керувати країною наступні п'ять років. Всі подробиці дня виборів президента України, свіжі новини з виборчих дільниць, перші екзит-поли, і результати - у матеріалі РБК-Україна.

В новітній історії України ці президентські вибори будуть сьомими за рахунком. Як ми пам'ятаємо, першим президентом після здобуття Україною в 1991 році незалежності був Леонід Кравчук. Йому на зміну в 1994 році прийшов Леонід Кучма, який перебував на президентській посаді два терміни, і в 2005 році "передав естафету" Віктору Ющенко. А з 2010 і до моменту втечі з України пост глави держави займав Віктор Янукович. На позачергових виборах у 2014 році президентом був обраний Петро Порошенко.

Відповідно до статті 103 Конституції України, термін каденції президента триває п'ять років. Один і той ж людина не може обіймати цю посаду два терміни поспіль. Тобто, якщо за результатами виборів 2019 року президентом знову буде обраний Петро Порошенко, то в 2024 році він балотуватися вже не зможе.

Кандидати в президенти

У цьому році на пост президента балотується рекордна кількість кандидатів - 39. На останній день реєстрації в Центральну Виборчу комісію подали документи 44 кандидата. Проте пізніше п'ять з них знялися на користь інших: Андрій Садовий та Дмитро Добродомов підтримали Анатолія Гриценко, Сергій Кривонос - Петра Порошенка, а Євген Мураєв - Олександра Вілкула. Відмовився від участі у виборах Дмитро Гнап.

З-за такої кількості кандидатів, бюлетень в ході президентських виборів теж буде рекордним - довжиною 80 см.

Як будуть проходити вибори

Голосування за президента України проходитиме 31 березня з 8:00 ранку до 20:00 вечора. Віддати свій голос на виборах мають право громадяни, який на той момент виповнилося 18 років. На виборчу дільницю потрібно приходити з документом, який підтверджує особу - паспортом громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

За кілька днів до дня голосування виборцям надсилають запрошення на вибори. Якщо запрошення не прийшло, то перевірити себе у списках можна на сайті Державного реєстру виборців у розділі "Кабінет виборця". Але зробити це треба було завчасно - до 26 березня.

Щоб проголосувати на дільниці виборець отримує бюлетень, з яким йде в кабінку для голосування. Там він повинен знаходиться один. Заходити в кабінку по двоє або більше осіб, фотографувати бюлетень, або ж просто робити селфи в кабінці заборонено. Не можна також показувати комусь свій заповнений бюлетень перед опусканням його в урну. Ці порушення виборчого законодавства потрапляють під статтю 159 Кримінального кодексу України - порушення таємниці голосування. Покарання - штраф, виправні роботи або обмеженням волі на строк до 3 років.

Екзит-поли, і результати виборів

Перші результати виборів президента України з'являться відразу після закінчення голосування о 20:00. Це будуть екзит-поли - попередні результати. Їх дані збирають шляхом опитування громадян на виході з виборчих дільниць. Такі опитування проводять як соціологічні центри (надають рейтинги кандидатів перед виборами), так і штаби кандидатів у президенти.

Підрахунок голосів Центральною виборчою комісією теж розпочнеться після 20:00. Однак цей процес займе більше часу. По мірі обробки виборчих бюлетенів ЦВК буде періодично публікувати результати.

Остаточні підсумки першого туру повинні бути оголошені не пізніше 10 квітня.

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