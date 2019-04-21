Выборы 2019: появились первые данные о явке избирателей

Явка избирателей во втором туре выборов 2019, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 11:00 воскресенья, 21 апреля, составила 14,11%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК.

Отметим, на данный момент поступили сведения только от 34 территориальных избирательных округов. Кроме того, из пяти областей информация о явке не поступила до сих пор. Лидером по явке является Полтавская область, где проголосовали более 23% избирателей.

Избирательные участки на выборах 2019 открылись 21 апреля в 08:00, проголосовать можно будет до 20:00.

Как писало РБК-Украина в материале "Подали голос: чего ждать от второго тура президентских выборов", во втором туре выборов 2019, который должен пройти 21 апреля 2019 года, ожидается более низкая явка.

Так, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина во втором туре прогнозирует более низкую явку, чем в первом, в частности, из-за того, что для многих украинцев неприемлемыми кандидатами являются и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский. Кроме того, разрыв почти в 15% между победителем и вторым местом может расхолодить избирателей Зеленского. Также сообщалось, что молодежь, проживающая не по месту регистрации, также может полениться повторно идти менять место голосования.

Напомним, явка в первом туре на выборах 2019 составила 63,52%. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 18,82 млн человек.