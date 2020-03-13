Выборы на 179 округе просят перенести из-за карантина в Украине

Члены избирательных участков на 179 округе в Харьковской области боятся идти на работу в воскресенье, 15 марта, из-за всенационального карантина, спровоцированного эпидемией коронавируса в мире, и призывают Центральную избирательную комиссии (ЦИК) перенести дату выборов. Об этом пишет УНИАН, передает РБК-Украина.

"Закрыты все школы, все вузы, все учебные заведения - все закрыто. У нас даже родительское собрание запретили проводить в классе. Непонятно кто придет и с какой целью на участке. Я звонила председателю комиссии, спрашивала, будем собираться, обсуждать эту тему, но она сказала, что все в силе, бюллетени в пятницу будут выдавать, их надо забирать и считать", - цитирует издание одного из членов комиссии в Краснограде.

Как отмечает издание, боятся заразиться коронавирусом почти все члены комиссии, которые надеются, что ЦИК примет решение об отмене выборов на ближайшем заседании.

"Никто и ничего не знает, но мы будем работать. Есть опасения, мало ли что может случиться. Пока нам ничего не рассказывали - ни о средствах защиты, ни о чем", - рассказала член комиссии N630533 Анна.

"Вообще-то боимся. Боюсь заболеть. Не зря закрыли все учебные заведения, не только у нас, в Краснограде, но и в Харькове. И вообще сказали детям по возможности никуда не ходить, сидеть дома. Я вообще думала, что отменят эти выборы. Так многие мои коллеги думали", - добавляет еще один член комиссии Ирина.

Отметим, что отменить досрочные выборы может ЦИК, которая соберется на очередное заседание в 14.30 в пятницу, 13 марта. Пока на повестке дня стоит лишь вопрос о вынесении предупреждений нескольким кандидатам в народные депутаты, которые баллотируются по округу N179.

12 марта в Центральной избирательной комиссии решили, что введение карантина не скажется на внеочередных выборах в 179-м округе. Членам комиссии решили раздать маски, а избирателям - памятки про коронавирус.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что статистика в Украине по коронавирус одна из лучших в сравнении с другими странами мира.

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