Выборочная выплата средств "зеленых" еврооблигаций имеет политический контекст, - Renaissance Capital

"Задержались ли переводы на несколько дней и более, пока сказать сложно. Если деньги заморожены по какой-либо формальной причине - то есть основания предполагать наличие некоторого внутреннего политического контекста в выборочном урегулировании задолженности", - сказал Булгаков.

Он добавил, что задержка в перечислении средств "ДТЭК ВИЭ" может создать негативное отношение к размещению облигаций других компаний группы.

Также Булгаков считает, что такие действия правительства могут поставить под угрозу статус "зеленых" облигаций в глазах инвесторов.

"Существенная отсрочка может повлиять на "Укрэнерго", поскольку это может поставить под угрозу "зеленый" статус бумаг в глазах некоторых держателей", - подытожил Булгаков.

Напомним, 12 ноября выплаты "зеленым" инвесторам по указанию правительства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний зеленой энергетики.

Средства были выплачены всем юридическим лицам за исключением компаний группы ДТЭК, который руководство ГП и госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.

Компания "ДТЭК ВИЭ" призвала немедленно расследовать факты махинаций с выплатой целевых облигаций и привлечь к ответственности руководство Ощадбанка и ГП "Гарантированный покупатель".

Котировки еврооблигаций украинского правительства отреагировали обвалом на действия правительства по блокированию выплат.