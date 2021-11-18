Вибіркова виплата коштів "зелених" єврооблігацій має політичний контекст, - Renaissance Capital

"Чи затрималися переклади на кілька днів і більше, поки сказати складно. Якщо гроші заморожені з якої-небудь формальної причини-то є підстави припускати наявність деякого внутрішнього політичного контексту у вибірковому врегулюванні заборгованості", - сказав Булгаков.

Він додав, що затримка в перерахуванні коштів "ДТЕК ВДЕ" може створити негативне ставлення до розміщення облігацій інших компаній групи.

Також Булгаков вважає, що такі дії уряду можуть поставити під загрозу статус "зелених" облігацій в очах інвесторів.

"Істотна відстрочка може вплинути на "Укренерго", оскільки це може поставити під загрозу" зелений" статус паперів в очах деяких власників", - підсумував Булгаков.

Нагадаємо, 12 листопада виплати "зеленим" інвесторам за вказівкою уряду були заблоковані і так і не надійшли в повному обсязі на рахунки компаній зеленої енергетики.

Кошти були виплачені всім юридичним особам, за винятком компаній групи ДТЕК, який керівництво ДП і Держбанку в ручному режимі видалили з платіжних доручень.

Компанія "ДТЕК ВДЕ" закликала негайно розслідувати факти махінацій з виплатою цільових облігацій та притягнути до відповідальності керівництво Ощадбанку та ДП"гарантований покупець".

Котирування єврооблігацій українського уряду відреагували обвалом на дії уряду з блокування виплат.