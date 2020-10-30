На выборах в США досрочно проголосовали более 85 млн человек

В Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали более 85 млн человек. Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.

Соответствующие подсчеты, опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

В общей сложности в США досрочно проголосовали уже 85 721 762 человека. Из них человек проголосовали лично.

Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, стал Техас, где проголосовали уже более 9,03 млн американцев. Следом идут штаты Калифорния (9 167 959) и Флорида (7 822 033).

Отметим, на выборах, которые состояться в понедельник, 3 ноября, будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Напомним, кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден досрочно проголосовал на выборах. Он голосовал в здании государственной администрации Карвел в своем родном городе Уилмингтон в штате Делавэр.

Кроме того, 24 октября на всеобщих выборах досрочно проголосовал действующий президент США Дональд Трамп.