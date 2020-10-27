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На выборах в США досрочно проголосовали более 68 млн человек

Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали более 68 млн человек. Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.

Соответствующие подсчеты, опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

В общей сложности в США досрочно проголосовали уже 68 594 113 человек. Из них 45 921 127 человек проголосовал по почте.

Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, стал Техас, где проголосовали уже более 7,8 млн американцев. Следом идут штаты Калифорния (7 402 302) и Флорида (6 427 773).

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Отметим, на выборах 3 ноября будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Ранее сообщалось, что на досрочном голосовании уже побывал президент США Дональд Трамп.

Напомним, кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден назвал Россию главной угрозой для страны. Также он высказался об отношениях с Китаем.

Кроме того, Дональд Трамп планирует уволить директора ЦРУ Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера в случае переизбрания на второй срок.

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