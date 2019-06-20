На выборах в Раду более трети избирателей планируют выбрать "Слугу народа"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обнародованы новые рейтинги партий перед выборами

Если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись в следующее воскресенье, то первое место со значительным отрывом заняла бы партия "Слуга народа". Об свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного исследовательской компанией "Active Group" 14-17 июня 2019 года.

Согласно результатам опроса, второе место занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь", за которую намерены проголосовать 7,2% респондентов. Третье и четвертое места имеют "Европейская солидарность" и "Батькивщина" с результатом 6,2% и 6,1% соответственно. Неподалеку проходного барьера оказалась партия "Голос" с результатом 4,5%.

Если считать проценты только среди тех, кто планирует прийти на выборы и определились с выбором, то электоральные симпатии украинцев будут выглядеть следующим образом: "Слуга народа" – 42,3% ; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9,8%; "Европейская солидарность" – 8,4%; "Батькивщина" – 8,3%; "Голос" – 6,1%.

Более 4% голосов получили бы в таком случае партии "Сила и честь" (4,5%), "Оппозиционный блок" (4,3%) и "Радикальная партия Ляшко" (4,1%).

В рамках опроса гражданам Украины также задавали вопрос "Через какой период времени, по вашему мнению, президент Зеленский и его команда должна показать реальные изменения в Украине?". Четверть опрошенных (25,9%) сказала, что таких изменений они ожидают через год со дня вступления Зеленского на должность, а еще почти четверть (23,8%) – через полгода.

100 дней на то, чтобы показать реальные изменения, новому президенту дают 17,3% респондентов, а свыше года – 14,4%. Вообще не ожидают изменений 7,7% опрошенных украинцев. 10,8% не определились с ответом на поставленный вопрос.

Опрос проводился исследовательской компанией "Active Group" с 14 по 17 июня 2019 года на всей территории Украины за исключением временно оккупированных территорий. Всего опрошено 2800 респондентов. Теоретическая погрешность выборки исследования не превышает 2%.