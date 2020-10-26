На выборах президента США досрочно проголосовали 60 млн человек

Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)

В США на выборах президента проголосовали уже более 60 миллионов человек. Лидеры по досрочному голосованию - штаты Техас и Калифорния.

Соответствующие подсчеты опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

Из этого количества 40,2 миллиона проголосовали по почте, а еще 20,3 - лично придя на участки.

Больше всего досрочно голосуют в штате Техас - 7,3 миллиона человек. Также лидирует Калифорния - 6,5 миллиона и Флорида - 6 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что на досрочном голосовании уже побывал президент США Дональд Трамп.

Напомним, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден назвал Российскую Федерацией главной угрозой для страны. Также он высказался об отношениях с Китаем.

Кроме этого, стало известно, что у как минимум пяти людей из окружения вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса подтвердили коронавирус. Несмотря на это, американский вице-президент решил не идти на карантин.