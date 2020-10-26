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На виборах президента США достроково проголосували 60 млн осіб

США, Понеділок 26 жовтня 2020 17:12
На виборах президента США достроково проголосували 60 млн осіб
Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У США на виборах президента проголосували вже понад 60 мільйонів чоловік. Лідери по достроковому голосуванню - штати Техас і Каліфорнія.

Відповідні підрахунки опубліковані на порталі United States Elections Project, створеному професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом.

З цієї кількості 40,2 мільйона проголосували поштою, а ще 20,3 - особисто прийшовши на дільниці.

Найбільше голосують достроково у штаті Техас - 7,3 мільйона чоловік. Також лідирує Каліфорнія - 6,5 мільйона і Флорида - 6 мільйонів чоловік.

Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, що кандидат в президенти Сполучених Штатів Джо Байден назвав Російську Федерацією головною загрозою для країни. Також він висловився про відносини з Китаєм.

Крім цього, стало відомо, що як мінімум у п'яти людей з оточення віце-президента Сполучених Штатів Майка Пенси підтвердили коронавірус. Незважаючи на це, американський віце-президент вирішив не йти на карантин.

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