UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На выборах мэра Нью-Йорка побеждает афроамериканец Эрик Адамс

Автор: Анна Полисученко

В Нью-Йорке во вторник, 2 ноября, состоялись выборы мэра. По предварительным данным побеждает 61-летний кандидат от демократов бывший полицейский афроамериканец Эрик Адамс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

После закрытия избирательных участков за сенатора Эрика Адамса проголосовали 70,5% избирателей.

Его соперник, кандидат от Республиканской партии, ведущий радио-шоу 67-летний Кертис Слива, имеющий польские корни, набирает около 25%.

Нынешний мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пробыл в должности два срока и, согласно законодательству, не участвовал в выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нью-Йорк