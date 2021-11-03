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На виборах мера Нью-Йорка перемагає афроамериканець Ерік Адамс

Автор: Анна Полисученко

У Нью-Йорку у вівторок, 2 листопада, відбулися вибори мера. За попередніми даними перемагає 61-річний кандидат від демократів колишній поліцейський афроамериканець Ерік Адамс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Після закриття виборчих дільниць за сенатора Еріка Адамса проголосували 70,5% виборців.

Його суперник, кандидат від Республіканської партії, ведучий радіо-шоу 67-річний Кертіс Слива, що має польське коріння, набирає близько 25%.

Нинішній мер Нью-Йорка Білл де Блазіо пробув на посаді два терміни і, згідно із законодавством, не брав участі у виборах.

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Нью-Йорк