На выборах в Израиле лидирует оппозиционный альянс

По итогам подсчета 91% голосов на парламентских выборах в Израиле лидирует оппозиционный альянс "Кахоль Лаван". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что "Кахоль Лаван" на данный момент получает 26,5%, правящий "Ликуд" - 25,8%. Таким образом, блок Бени Ганца получает преимущество над партией Биньямина Нетаньяху в один мандат.

Также сообщается, что публикация официальных результатов на сайте израильского ЦИК задерживается из-за изменений в системе ввода данных - здесь отображаются результаты подсчета 63,1% голосов. По этим официальным данным, "Кахоль Лаван" обходит "Ликуд" только на 0,5%. Далее идут ШАС с 8%, "Исраэль Бейтейну" - 7,7%, "Яхадут А-Тора" - 6,9%, "Ямина" - 6%, "Авода" - 5%, "Демократический лагерь" - 4,4%.

Партия "Оцма Иеудит" набрала только 1,95% и гарантированно не преодолевает электоральный барьер. Неофициальные результаты (без голосов в арабском секторе) показывают у "Кахоль Лаван" - 32 мандата, у "Ликуда" - 31. Право-религиозный лагерь имеет пока 55 мандатов.

Напомним, перед выборами премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что исключает полномасштабную операцию в секторе Газа, а также аннексию Иорданской долины.