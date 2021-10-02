На выборах в Грузии лидирует правящая партия, политсила Саакашвили вторая
Фото: на выборах в Грузии лидирует правящая партия, политсила Саакашвили вторая
Грузинские телекомпании обнародуют первые результаты местных выборов в стране. Политическая партия Михаила Саакашвили занимает второе место.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
По состоянию на 17:00, согласно данным экзитпола, проведенного компанией IPSOS:
- "Грузинская мечта" 38,6%;
- "Единое национальное движение" 33%;
- "За Грузию" 7,6%;
- "Гирчи – Больше свободы" 4.8%;
- "Лело" 4%;
- "Для народа" 2%;
- "Гирчи" 1.6%;
- "Граждане" 1.1%;
- "Европейская Грузия" 1%;
- Лейбористская партия 1%;
- "Альянс патриотов" 0.9%;
- "Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 0.8%.
По состоянию на 18:00, согласно данным экзитпола, проведенного компанией Gorbi:
- "Грузинская мечта" 47.6%;
- "Единое национальное движение" 27.1%;
- "За Грузию" 6.8%;
- "Лело" 2.8%;
- "Гирчи – Больше свободы" 2.8%;
- "Европейская Грузия" 2.6%;
- Лейбористская партия 1.8%;
- "Альянс патриотов" 1.6%;
- "Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 1.3%;
- "Граждане" 1%;
- "Гирчи" 0.9%;
- Другие партии 3.7%.
Стоит добавить, что согласно договору касаемо выхода из политического кризиса, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет меньше 43% голосов - в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.