На виборах у Грузії лідирує правляча партія, політсила Саакашвілі друга
Фото: на виборах у Грузії лідирує правляча партія, політсила Саакашвілі друга
Грузинські телекомпанії оприлюднюють перші результати місцевих виборів в країні. Політична партія Михаїла Саакашвілі займає друге місце.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".
Станом на 17:00, згідно з даними екзитполу, що проведено компанією IPSOS:
- "Грузинская мечта" 38,6%;
- "Единое национальное движение" 33%;
- "За Грузию" 7,6%;
- "Гирчи – Больше свободы" 4.8%;
- "Лело" 4%;
- "Для народа" 2%;
- "Гирчи" 1.6%;
- "Граждане" 1.1%;
- "Европейская Грузия" 1%;
- Лейбористская партия 1%;
- "Альянс патриотов" 0.9%;
- "Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 0.8%.
Станом на 18:00, згідно з даними екзитполу, що проведено компанією Gorbi:
- "Грузинская мечта" 47.6%;
- "Единое национальное движение» 27.1%;
- "За Грузию" 6.8%;
- "Лело" 2.8%;
- "Гирчи – Больше свободы" 2.8%;
- "Европейская Грузия" 2.6%;
- Лейбористская партия 1.8%;
- "Альянс патриотов" 1.6%;
- "Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 1.3%;
- "Граждане" 1%;
- "Гирчи" 0.9%;
- Інші партії 3.7%.
Варто додати, що згідно з угодою щодо виходу з політичної кризи, якщо правляча партія "Грузинська мрія" набере менше ніж 43% голосів - в країні будуть призначені дострокові парламентські вибори.