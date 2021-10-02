ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На виборах у Грузії лідирує правляча партія, політсила Саакашвілі друга

Новость на русском →
Грузія, Субота 02 жовтня 2021 19:37
На виборах у Грузії лідирує правляча партія, політсила Саакашвілі друга Фото: на виборах у Грузії лідирує правляча партія, політсила Саакашвілі друга
Автор: Сергій Пишкін

Грузинські телекомпанії оприлюднюють перші результати місцевих виборів в країні. Політична партія Михаїла Саакашвілі займає друге місце.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

Станом на 17:00, згідно з даними екзитполу, що проведено компанією IPSOS:

  • "Грузинская мечта" 38,6%;
  • "Единое национальное движение" 33%;
  • "За Грузию" 7,6%;
  • "Гирчи – Больше свободы" 4.8%;
  • "Лело" 4%;
  • "Для народа" 2%;
  • "Гирчи" 1.6%;
  • "Граждане" 1.1%;
  • "Европейская Грузия" 1%;
  • Лейбористская партия 1%;
  • "Альянс патриотов" 0.9%;
  • "Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 0.8%.

Станом на 18:00, згідно з даними екзитполу, що проведено компанією Gorbi:

  • "Грузинская мечта" 47.6%;
  • "Единое национальное движение» 27.1%;
  • "За Грузию" 6.8%;
  • "Лело" 2.8%;
  • "Гирчи – Больше свободы" 2.8%;
  • "Европейская Грузия" 2.6%;
  • Лейбористская партия 1.8%;
  • "Альянс патриотов" 1.6%;
  • "Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 1.3%;
  • "Граждане" 1%;
  • "Гирчи" 0.9%;
  • Інші партії 3.7%.

Варто додати, що згідно з угодою щодо виходу з політичної кризи, якщо правляча партія "Грузинська мрія" набере менше ніж 43% голосів - в країні будуть призначені дострокові парламентські вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія
NEWS
"Слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова
"Слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо