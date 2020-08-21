Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

В июле 2020 году 72% украинцев старше 16 лет указали, что если бы у них была возможность выбрать страну, в которой родиться, то они выбрали бы Украину. Этот показатель не изменился по сравнению с 2019 годом, однако выше, чем в прошлые годы (65% - в 2018 году, 68% - в 2014 году).

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

По данным опроса, в странах Европейского союза в целом хотели бы родиться 5% украинцев, а в США или Канаде - 2%. Россию как страну рождения выбрали бы всего 2%. Каждый седьмой респондент (14%) не смог определиться.

Опрос компании Info Sapiens проводился среди 1000 человек возрастом от 16 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,2%. Омнибус проводится ежемесячно, полевой этап этой волны проводился 14-31 июля 2020 года.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в середине августа 2020 года абсолютное большинство украинцев предпочитает строить свое будущее жизни в Украине - около 70%, вместо 19% скорее хотели бы строить свою жизнь где-нибудь.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, если бы референдум относительно провозглашения государственной независимости Украины проходил в середине августа 2020 года, за проголосовали бы 67,7% граждан.