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Выбивали с задержанных деньги: в Днепропетровской области раскрыли банду полицейских

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепропетровской области разоблачили банду, в которой состояли оперативные сотрудники полиции. Они пытками и запугиванием выбивали из задержанных деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственного бюро расследований.

В ГБР отметили, что в банду входили пять полицейских. Они почти год орудовали в Днепропетровской области. По данным следствия, группировку возглавлял оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции.

Оперативники зафиксировали случаи, когда для улучшения статистики подозреваемые применяли силу к задержанным, чтобы они признались в преступлениях, которые не совершали.

Однако чаще всего "оборотни в погонах" доставляли задержанных в отделение и там "выбивали" из них деньги. Они запугивали их уголовное ответственностью, давили морально и применяли физическое насилие.

В одном из эпизодов задержанном мужчине на голову надели полиэтиленовый пакет и угрожали расправой, если он не заплатит им 30 тысяч гривен.

Задержанных полицейских подозревают в превышении власти сотрудниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: в Днепропетровской области задержали банду полицейских (dbr.gov.ua)

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Министерство внутренних дел УкраиныДнепр