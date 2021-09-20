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Вибивали з затриманих гроші: у Дніпропетровській області розкрили банду поліцейських

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Дніпропетровській області викрили банду, в якій перебували оперативні співробітники поліції. Вони тортурами і залякуванням вибивали із затриманих гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державного бюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що в банду входили п'ять поліцейських. Вони майже рік орудували в Дніпропетровській області. За даними слідства, угруповання очолював оперуповноважений одного з районних управлінь Нацполіції.

Оперативники зафіксували випадки, коли для поліпшення статистики підозрювані застосовували силу до затриманих, щоб вони зізналися в злочинах, які не скоювали.

Однак найчастіше "перевертні в погонах" доставляли затриманих у відділення і там "вибивали" з них гроші. Вони залякували їх кримінальною відповідальністю, тиснули морально і застосовували фізичне насильство.

В одному з епізодів затриманому чоловікові на голову наділи поліетиленовий пакет і погрожували розправою, якщо він не заплатить їм 30 тисяч гривень.

Затриманих поліцейських підозрюють у перевищенні влади співробітниками правоохоронних органів, яке супроводжувалося насильством. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: у Дніпропетровській області затримали банду поліцейських (dbr.gov.ua)

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