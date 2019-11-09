Как выбирать диван

Невозможно представить современный интерьер без использования дивана. Он уместен и в гостиной, и в детской, и в спальне. Но чтобы получить истинное удовольствие от такого приобретения, выбирать его следует правильно.

Крайне важно смотреть не только на внешний вид, но и учитывать, насколько диван функционален, надёжна ли его конструкция, удобен ли он и решает ли все поставленные вопросы.

Для начала задайте себе вопрос, для чего он вам нужен. Если вы мечтаете о диване для отдыха после непростого рабочего дня, тогда он должен обеспечить полноценный релакс.

Диван в спальню

Диваны для отдыха должны иметь съёмную перину и подушки. Перина делает диван более мягким и удобным. Она отстёгивается и может использоваться даже на полу в качестве спального места.

У дивана для релакса могут быть подлокотники из дерева. Они пригодятся для того, чтобы поставить чашечку с ароматным кофе, чаем. На таком диване можно всей семьёй посмотреть фильм, почитать любимую книгу или просто прилечь на время. Некоторые диваны могут успешно заменить кровать. Они востребованы среди хозяев небольших квартир.

Чтобы такая модель стала полноценным спальным местом, она должен соответствовать следующим требованиям:

большой размер;

качественный наполнитель;

идеально ровная поверхность;

удобный механизм трансформации.

В идеале это должен быть ортопедический диван с пружинами.

Диван в гостиную

При выборе дивана для гостиной позаботьтесь о том, чтобы он соответствовал интерьеру и по габаритам «вписывался» в свободное пространство комнаты. Заранее нужно сделать замеры в том месте, куда вы собираетесь установить его. Учтите, что в просторном мебельном магазине даже габаритный диван выглядит достаточно компактным.

При выборе учитывайте такие параметры:

место размещения (в центре комнаты, под стеной, в углу);

количество мест;

материал отделки.

Специалисты рекомендуют выбирать для гостиной модели, в которых используется натуральное дерево и кожа, а для отделки – жаккард или велюр. Для небольшой гостиной лучше выбрать модели «аккордеон», «дельфин» и «еврокнижка». Для вместительной гостиной лучше купить угловой диван – он более вместительный и удобный.

Универсальная модель

Если вы ограничены в средствах, лучше выбрать универсальный диван. На нём можно и отдыхать, и спать. В нём предусмотрены вместительные ящики для постельного белья и подушек, могут быть подлокотники с местом под чашку чая.

Днём его можно сложить, чтобы сэкономить место. В сложенном виде он удобен для одного человека, а в разложенном станет полноценным двуспальным местом.

Итак, подходите к выбору дивана максимально ответственно. Он должен быть удобным, функциональным, безопасным, с качественным каркасом и механизмом трансформации.