Як вибирати диван

Невозможно представити сучасний інтер’єр без використання дивана. Він змішується і в гостинній, і в дитячій, і в спальне. Виберіть справжнє задоволення від такого приобретанія, вибирайте його слід правильно.

Крайне важливо дивитись не лише на зовнішній вигляд, не вчитися, нехай дивовижно функціонує, надходить до нього конструкція, зручна вона і решає всі поставлені питання.

Для початку задайте собі питання, щоб чего він вам нужен. Якщо ви будете мечтати про диване для відхилення після непростого робочого дня, то він повинен забезпечити полноценний релакс.

Диван в спальню

Диван для відхиляється справжнє ім'я зведеної перину і подушки. Перина робить диван більш м'яким і зручним. Она відстежується і може використовуватись навіть у напівзаписи в спальному місці.

У дивані для релакса можуть бути підлокотники з дерева. Вони пригоджуються до того, щоб поставити чашечку з ароматним кофе, чаєм. На такому диване можна все-таки сімьёй побачити фільм, читати любиму книгу або просто прилечути до часу. Некотори можуть бути успішно змінені. Вони востребовані серед хозяїв небольших квартир.

Для такої моделі довільно спалено місце, вона повинна відповідати наступним вимогам:

великий розмір;

якісний наполнитель;

ідеально ровна поверховість;

зручний механізм трансформації.

В ідеалі це має бути ортопедичний діван з пружинами.

Диван в гостиную

При виборі діваної для гостинних позаботьтесь про цей, щоб він відповідав інтер'єру і за габаритом «вписувався» у вільне приміщення космоту. Заходите робити заміни в тому місці, куди ви збираєтесь встановити його. Учитайте, що у просторному мебельному магазині навіть габаритний диван виглядає досить компактно.

При виборі викладайте такі параметри:

місце розміщення (в цінах комнати, під стеною, в углу);

кількість місць;

матеріал відділки.

Спеціалісти рекомендують вибирати для гостинних моделей, в яких використовується натуральне дерево і шкіра, а для відділень - жаккард або велюр. Для небольшої гостинної найкращого виберіть моделі «аккордеон», «дельфін» та «єврокнижка». Для сумісної гостинної найкращого купіть угловий діван - він більше разом і зручний.

Універсальная модель

Якщо ви обмежені в засобах, краще виберіть універсальний диван. На нём можна і віддихати, і спати. У ній попередньо запропоновані спільні ящики для постільного білья та подушек, які можуть бути підлокотники з місцем під чашку чаю.

Вдень його можна зрівняти, щоб сэкономити місце. У сложному виді він є зручним для одного людини, а в розділеному стані полноценним двостороннім місцем.

Отже, підходити до вибору дивана максимально відповідально. Він повинен бути зручним, функціональним, безпечним, з якісним каркасом і механізмом трансформації.